Безумная радость комментатора при голе Эль-Шаарави в ворота "Челси"

Теги ромачелсистефан эль-шаарави

Безумная радость комментатора при голе Эль-Шаарави в ворота "Челси"

В матче 4-го тура группового турнира Лиги Чемпионов "Рома" играет с "Челси".

Уже на первой минуте поединка счет открыл нападающий римского клуба Стефан Эль-Шаарави, чем привел в восторг комментатора Карло Дзампу

Видео: Очень эмоциональный комментатор.

Не пропустите: Эль-Шаарави впервые за год забил гол во втором матче подряд. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 4 12
2 Базель 4 6
3 ЦСКА Москва 4 6
4 Бенфика 4 0
Группа B М О
1 ПСЖ 4 12
2 Бавария Мюнхен 4 9
3 Селтик 4 3
4 Андерлехт 4 0
Группа C М О
1 Рома 4 8
2 Челси 4 7
3 Атлетико Мадрид 4 3
4 Карабах 4 2
Группа D М О
1 Барселона 4 10
2 Ювентус 4 7
3 Спортинг Лиссабон 4 4
4 Олимпиакос Пирей 4 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 3 5
2 Спартак Москва 3 5
3 Севилья 3 4
4 Марибор 3 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 3 9
2 Шахтер Донецк 3 6
3 Наполи 3 3
4 Фейеноорд 3 0
Группа G М О
1 Бешикташ 3 9
2 РБ Лейпциг 3 4
3 Порту 3 3
4 Монако 3 1
Группа H М О
1 Тоттенхэм 3 7
2 Реал Мадрид 3 7
3 Боруссия Дортмунд 3 1
4 АПОЭЛ 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов