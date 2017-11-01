Безумная радость комментатора при голе Эль-Шаарави в ворота "Челси"

В матче 4-го тура группового турнира Лиги Чемпионов "Рома" играет с "Челси".

Уже на первой минуте поединка счет открыл нападающий римского клуба Стефан Эль-Шаарави, чем привел в восторг комментатора Карло Дзампу.

Видео: Очень эмоциональный комментатор.

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