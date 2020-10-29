Безвыигрышная гостевая серия "Зенита" в еврокубках достигла 13 матчей

Питерский "Зенит" продлил свою серию без побед в выездных матчах Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, что в среду "сине-бело-голубые" в Дортмунде уступили "Боруссии" со счётом 0:2.

Это 13-й гостевой еврокубковый матч подряд, в котором "Зенит" не может выиграть.

Последняя победа "Зенита" на выезде на евроарене была в сезоне 2016/17 - тогда в ЛЕ питерцы взяли верх над "Реал Сосьедадом" (3:1).

Не пропустите: Геркус раскритиковал тактику "Зенита" на матч с "Боруссией". | http://soccernews.ru