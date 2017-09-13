Безвыигрышная серия продолжается: "Спартак" сыграл вничью с "Марибором"

Московский "Спартак" спустя пять лет вернулся в Лигу чемпионов, последний раз красно-белые участвовали в самом престижном турнире Европы в 2012 году, когда заняли последнее место в группе, выиграв только у "Бенфики". С тех пор "Спартак" в еврокубках не побеждал. Теперь же москвичам предстояло сразиться с чемпионом Словении "Марибором", который намеревался победить красно-белых.

На первых минутах игры хозяева поля отметились неплохим ударом от Милеца, Ребров отбил мяч перед собой, а затем уже Джикия вынес мяч из собственной штрафной. Следом Бохар простреливал с фланга прямо во вратарскую – на этот раз уже Кутепов опередил нападающего "Марибора", выбив игровой снаряд в поле. Словенцы и не думали сбавлять обороты, их атаки становились все опаснее. Ахмеди стрелял под перекладину – Ребров в прыжке спас свою команду от гола.

"Спартак" же первую половину тайма откровенно провалил, к тому же потерял из-за травмы Глушакова. Гости ничего не могли организовать в атаке, "проснувшись" только к 30 минуте. Сначала спартаковцы вывели на ударную позицию Ещенко, который с правого края штрафной выстрелил выше ворот, затем Промес стрелял в правую "девятку" из-под Врховеца, но и голландцу не хватило точности. Концовка первой половины игры осталась полностью за "Спартаком", россияне прижали соперника к их воротам, отметились несколькими ударами, но проблемой для Ясмина Хандановича они не стали.

В начале второго тайма Самедов едва не забил, пробивая с правого края в верхний угол, однако уже через несколько минут со второй попытки все же организовал взятие ворот "Марибора". Ханданович вытащил мяч из правого нижнего угла ворот после удара из-за штрафной от Фернандо, а Самедов оказался первым на добивании.

"Марибор" тут же бросился отыгрываться, организовав две опасные атаки: Бохар пробил каркас ворот, а Вилер с левого края стрелял в дальний угол – мяч прошел в сантиметрах от штанги. Словенцы стали все чаще раскрываться, оставляя свободные зоны, чем попытались воспользоваться игроки "Спартака". Фернандо и Луис Адриано разыграли комбинацию, в результате чего форвард отдал пас на полузащитника, тот просочился между защитников и из убойно позиции выстрелил мимо ворот. Также неплохо пробивал и Промес, удар получился точным, но не слишком сильным.

В остальном же в концовке инициативой владел "Марибор", который нагнетал обстановку у ворот "Спартака" и в итоге это вылилось забитый гол на 85 минуте. Бохар с левого края ворвался в штрафную, убрал защитника, а затем точно пробил в дальний угол.

Нельзя сказать, что "Спартак" играл на удержание, пытались москвичи контратаковать, но все же инициативу команда Карреры отдала. Бохар постоянно разрывал Ещенко на своем фланге, словенец мог тут же забить и второй мяч после того, как получил мяч после диагонального заброса, а затем пробил в правый угол из-под Ещенко – игровой снаряд полетел рядом со штангой.

"Спратак" потерял очки в "Мариборе", при этом нельзя сказать, что по игре москвичи выглядели сильнее своего соперника. Словенцы заслужили ничью, россияне же продлили безвыигрышную серию в еврокубках до восьми матчей.

"Марибор" – "Спартак" 1:1

Голы: Самедов, 59 – 1:0; Бохар, 85 – 1:1

"Марибор": Ханданович, Вилер, Шулер, Райчевич, Милец, Ахмеди (Мешанич, 68), Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 68), Таварес, Бохар, Кабха.

"Спартак": Ребров, Кутепов, Боккетти, Джикия, Комбаров (Мельгарехо, 89), Пашалич, Фернандо, Глушаков (Самедов, 29), Ещенко, Промес (Попов, 86), Адриано.

Вячеслав Горбачев

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