Биатлонист Тихонов: "Я бы отправил Кокорина и Мамаева на пару лет в нормальный трудовой лагерь"

Известный в прошлом биатлонист, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал о своём отношении к ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

"Я вспоминаю дело Эдуарда Стрельцова. Он не совершал этого преступления, а отсидел ни за что. А эти играют немногим лучше, чем я играл в футбол на тренировках. А им платят сумасшедшие деньги, которых они совершенно не заслуживают. И разве это их первое нарушение? Не заслуживают они такого внимания, которое сейчас есть к этому делу. Мне их абсолютно не жалко. Я бы их на пару лет в нормальный трудовой лагерь отправил. Их надо заставить пахать, как пашут биатлонисты. Они же лентяи! Я российский футбол терпеть не могу", - сказал Тихонов.

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий избили троих человек в центре Москвы.

Через несколько дней после инцидента всех фигурантов арестовали и возбудили против них ряд уголовных дел. Они обвиняются по трём статьям УК РФ: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

На прошлой неделе суд продлил их арест до 25 сентября.

Не пропустите: Прокурор назвал сумму, которую потратила компания Кокорина и Мамаева в день преступления. | http://soccernews.ru