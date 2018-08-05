Бибрас Натхо имеет предложение от греческого гранда
Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо имеет предложение от греческого гранда.
На 30-летнего израильтянина, который сейчас является свободным агентом, претендует "Олимпиакос".
Стороны ведут переговоры уже несколько дней. Стоит отметить, что у Натхо есть опыт выступлений в Греции - в сезоне 2013/14 он защищал цвета ПАОК.
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|Команда
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|2
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|Панатинаикос
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|34
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|Эрготелис
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|ОФИ
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|Пантракикос
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