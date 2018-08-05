Бибрас Натхо имеет предложение от греческого гранда

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Бибрас Натхо имеет предложение от греческого гранда

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо имеет предложение от греческого гранда.

На 30-летнего израильтянина, который сейчас является свободным агентом, претендует "Олимпиакос".

Стороны ведут переговоры уже несколько дней. Стоит отметить, что у Натхо есть опыт выступлений в Греции - в сезоне 2013/14 он защищал цвета ПАОК. 

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