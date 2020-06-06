Бибрас Натхо назвал лучший момент за период карьеры в ЦСКА

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Бибрас Натхо назвал лучший момент за период карьеры в ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо рассказал, какой момент стал для него самым особенным во время выступлений за армейцев.

"Хороших моментов было много. Я наслаждался этим периодом карьеры. Но лучший - когда мы завоевали чемпионство в Казани. Тот сезон нам по-настоящему удался", - сказал израильтянин.

Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с командой чемпионский титул в сезоне 2015/16.

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