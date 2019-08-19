Бибрас Натхо подписал контракт с "Партизаном"

Дядя бывшего игрока "Рубина" и ЦСКА Бибраса Натхо назвал клуб, в котором его племянник продолжит играть. Об этом сообщает Sport24.



"Бибрас сегодня улетел в Сербию и заключил трехлетний контракт с "Партизаном". Он хотел вернуться в Россию, но поздно начал вести переговоры. Ждали ответа от "Сочи" и "Рубина", - сказал Натхо.



Футболист играл в "Рубине" с 2010 по 2013 год. В 2014-м 4 года провел в ЦСКА.

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