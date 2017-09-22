Бикфалви: "Если бы Тотти заканчивал карьеру в "Урале", то он бы мог помогать команде и все 90 минут"

Хавбек "Урала" Эрик Бикфалви поделился мнением о Франческо Тотти.

"Кто бы не хотел завершить карьеру так, как сделал это Тотти? Он находился уже в возрасте, и физические кондиции не позволяли ему помогать команде столько, сколько он помогал раньше. Поэтому он выходил ненадолго.

Также нужно учитывать, что уровень "Ромы" очень высокий. Если бы Тотти завершал карьеру в "Урале", то он бы мог помогать команде и все 90 минут. Там уровень футболистов намного выше, много молодежи. А вообще я бы хотел пригласить Тотти в "Урал". Если бы была такая возможность, сделал бы это хоть завтра" - приводят слова Бикфалви российские СМИ.

Напомним, что Тотти прошедшим летом повесил бутсы на гвоздь.

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