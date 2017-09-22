Бикфалви: "Если бы Тотти заканчивал карьеру в "Урале", то он бы мог помогать команде и все 90 минут"

Теги уралэрик бикфалвифранческо тотти

Бикфалви: "Если бы Тотти заканчивал карьеру в "Урале", то он бы мог помогать команде и все 90 минут"

Хавбек "Урала" Эрик Бикфалви поделился мнением о Франческо Тотти.

"Кто бы не хотел завершить карьеру так, как сделал это Тотти? Он находился уже в возрасте, и физические кондиции не позволяли ему помогать команде столько, сколько он помогал раньше. Поэтому он выходил ненадолго.

Также нужно учитывать, что уровень "Ромы" очень высокий. Если бы Тотти завершал карьеру в "Урале", то он бы мог помогать команде и все 90 минут. Там уровень футболистов намного выше, много молодежи. А вообще я бы хотел пригласить Тотти в "Урал". Если бы была такая возможность, сделал бы это хоть завтра" - приводят слова Бикфалви российские СМИ.

Напомним, что Тотти прошедшим летом повесил бутсы на гвоздь.

Читайте также: Тотти приступит к тренерским курсам в середине сентября. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Реабилитация после Кубка страны: ЦСКА сразится с "Динамо"

Реабилитация после Кубка страны: ЦСКА сразится с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 10 24
2 Краснодар 10 21
3 Локомотив Москва 10 20
4 ЦСКА Москва 10 19
5 Ростов 10 16
6 Рубин 10 14
7 Ахмат 10 14
8 Спартак Москва 10 13
9 Урал 10 13
10 Арсенал Тула 10 11
11 Уфа 10 10
12 Динамо Москва 10 9
13 Тосно 10 9
14 Амкар 10 8
15 СКА Хабаровск 10 8
16 Анжи 10 7
Полная таблица

топ-5 тегов