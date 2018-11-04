Бикфалви из-за травмы пропустит матч со "Спартаком"

Как сообщает "Чемпионат", нападающий "Урала" Эрик Бикфалви не сможет участвовать в игре со "Спартаком" из-за травмы.

Бикфалви травмировался и даже не поехал вместе с командой в Москву.

Матч "Спартак" - "Урал" начнется в 19:00 мск.

Напомним, что после двенадцати туров у "Урала" 12 очков, у "Спартака" - 19.

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