Бикфалви признан лучшим игроком матча "Урал" - "Тамбов"
Хавбек "Урала" Эрик Бикфалви признан лучшим игроком матча 24-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1).
В этой встрече футболист забил два гола и помог команде одержать победу.
@fc_ural выигрывает у «Тамбова» благодаря дублю Эрика Бикфалви! 2:1 ⠀ В составе «Тамбова» гол забил Михаил Костюков ⠀ FC Ural beat FC Tambov thanks to brace by Eric Bicfalvi! 2-1 ⠀ Mikhail Kostyukov scored for FC Tambov ⠀ #УралТамбов #ТинькоффРПЛ #RPL #UralTambov
В текущем сезоне 32-летний футболист участвовал в 21 матче, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами.
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