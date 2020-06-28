Бикфалви признан лучшим игроком матча "Урал" - "Тамбов"

Хавбек "Урала" Эрик Бикфалви признан лучшим игроком матча 24-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1).

В этой встрече футболист забил два гола и помог команде одержать победу.

В текущем сезоне 32-летний футболист участвовал в 21 матче, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами.

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