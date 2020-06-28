Бикфалви признан лучшим игроком матча "Урал" - "Тамбов"

Теги уралрубинэрик бикфалви

Бикфалви признан лучшим игроком матча "Урал" - "Тамбов"

Хавбек "Урала" Эрик Бикфалви признан лучшим игроком матча 24-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1).

В этой встрече футболист забил два гола и помог команде одержать победу.

В текущем сезоне 32-летний футболист участвовал в 21 матче, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами.

Не пропустите: Официально: Миодраг Божович покинул "Крылья Советов"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черчесов высказался о будущем Смолова в "Сельте"

Черчесов высказался о будущем Смолова в "Сельте"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов