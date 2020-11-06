Бикфалви: "РПЛ входит в пятерку топ-лиг"
Хавбек "Урала" Эрик Бикфалви оценил уровень РПЛ.
"Новый лимит на легионеров? Практически в каждом европейском чемпионате есть своеобразный "микс" из местных и иностранных игроков, однако для меня главное - это качество. Как легионер я говорю, что мне неважно, сколько будет в команде голландцев, румын или россиян, важно лишь, чтобы мы все были высококлассными футболистами.
Выступление российских клубов в еврокубках? Слушайте, есть просто разный футбол и то, как команды хотят в него играть. "Зенит" и "Локомотив" в последних играх Лиги Чемпионов выглядели довольно хорошо. Причем играли на высоком уровне против "Атлетико", команды из топ-3 испанской Примеры.
Да, возможно, что эти 12 игр могли сложиться иначе, однако для меня уровень РПЛ от этого не падает. Как по мне - РПЛ входит в пятерку топ-лиг", - заявил Бикфалви.
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