Бикфалви сымитировал секс с сотрудником "Урала" после победы над "Краснодаром"

Теги уралкраснодарэрик бикфалви

Бикфалви сымитировал секс с сотрудником "Урала" после победы над "Краснодаром"

Хавбек "Урала" Эрик Бикфалви сымитировал секс с сотрудником клуба во время празднования победы над "Краснодаром" (1:0).

Клуб в инстаграме выложил видео, на котором видно произошедшее. Однако позже запись была удалена.

Напомним, что ранее во время празднования "Зенитом" чемпионства РПЛ Артем Дзюба и Сердар Азмун также имитировали секс.

Читайте также: "Краснодар" сенсационно проиграл "Уралу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В борьбу за Месси включился еще один клуб

В борьбу за Месси включился еще один клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов