Бикфалви сымитировал секс с сотрудником "Урала" после победы над "Краснодаром"

Хавбек "Урала" Эрик Бикфалви сымитировал секс с сотрудником клуба во время празднования победы над "Краснодаром" (1:0).

Клуб в инстаграме выложил видео, на котором видно произошедшее. Однако позже запись была удалена.

Напомним, что ранее во время празднования "Зенитом" чемпионства РПЛ Артем Дзюба и Сердар Азмун также имитировали секс.

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