Бильбао может выбыть из числа городов, принимающих игры Евро-2020
Фото сайт "Атлетика"
Проведение матчей ближайшего Чемпионата Европы в Бильбао находится под вопросом.
Королевская федерация футбола Испании объявила, что не может гарантировать допуск зрителей на трибуны стадиона "Сан-Мамес" грядущим летом.
Дело в том, что правительство Басконии выдвинуло ряд требований для возвращения болельщиков, и федерация считает их выполнение малореальным.
Ранее сообщалось, что аналогичные проблемы есть у Дублина, из-за чего ирландская столица может лишиться права принимать матчи Евро.
Не пропустите: УЕФА может увеличить заявку сборных на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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