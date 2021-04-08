Бильбао может выбыть из числа городов, принимающих игры Евро-2020

Теги чемпионат европы

Бильбао может выбыть из числа городов, принимающих игры Евро-2020

Фото сайт "Атлетика"

Проведение матчей ближайшего Чемпионата Европы в Бильбао находится под вопросом.

Королевская федерация футбола Испании объявила, что не может гарантировать допуск зрителей на трибуны стадиона "Сан-Мамес" грядущим летом.

Дело в том, что правительство Басконии выдвинуло ряд требований для возвращения болельщиков, и федерация считает их выполнение малореальным.

Ранее сообщалось, что аналогичные проблемы есть у Дублина, из-за чего ирландская столица может лишиться права принимать матчи Евро.

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