Bild: "Как рефери не увидели игру рукой Марсело?"

Немецкое издание Bild проанализировало действия трех арбитров вчерашнего матча 1/2 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и мюнхенской "Баварией" в эпизоде с игрой рукой защитника хозяев Марсело в штрафной площади своей команды.

Так, газета опубликовала снимок, на котором виден ракурс обзора каждого из трех рефери спорного момента, случившегося в конце первого тайма. Издание задается вопросом: "Как судьи не увидели это?":

Напомним, ранее работу арбитров на матчах "Реала" и "Баварии" раскритиковал El Mundo Deportivo. | soccernews.ru