Bild: Сане перейдет в "Баварию" в скором времени

Теги лерой санебавария мюнхенманчестер сититрансферы

Bild: Сане перейдет в "Баварию" в скором времени

Форвард "Манчестер Сити" Лерой Сане в скором времени станет игроком "Баварии". Об этом сообщает Bild.

По данным источника, окружение главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы подтвердило эту информацию. Трансфер игрока обойдется немецкому клубу в 50 миллионов евро. Форвард подпишет пятилетний контракт.

Напомним, 24-летний футболист пропустил большую часть сезона из-за разрыва связок.

Не пропустите: "Ливерпуль" пытался купить Лероя Сане. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Джанлука Ди Марцио: Хакими перешел в "Интер"

Джанлука Ди Марцио: Хакими перешел в "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов