Bild: Сане перейдет в "Баварию" в скором времени

Форвард "Манчестер Сити" Лерой Сане в скором времени станет игроком "Баварии". Об этом сообщает Bild.

По данным источника, окружение главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы подтвердило эту информацию. Трансфер игрока обойдется немецкому клубу в 50 миллионов евро. Форвард подпишет пятилетний контракт.

Напомним, 24-летний футболист пропустил большую часть сезона из-за разрыва связок.

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