Bild: Сане перейдет в "Баварию" в скором времени
Форвард "Манчестер Сити" Лерой Сане в скором времени станет игроком "Баварии". Об этом сообщает Bild.
По данным источника, окружение главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы подтвердило эту информацию. Трансфер игрока обойдется немецкому клубу в 50 миллионов евро. Форвард подпишет пятилетний контракт.
Напомним, 24-летний футболист пропустил большую часть сезона из-за разрыва связок.
Не пропустите: "Ливерпуль" пытался купить Лероя Сане. | http://soccernews.ru
главное
-
"Локомотив" ушел от поражения в матче с "Крыльями Советов" благодаря голу на 95-й минуте
-
Месси - самый результативный футболист в XXI веке
-
"Милан" намерен купить Алексея Миранчука летом
-
Василий Уткин рассказал, какой стадион он считает лучшим в России
-
"Ты тренер или говно?" Селюк вновь раскритиковал тренера ЦСКА Гончаренко
Лента новостей
-
Талалаев: "Ничья с "Локомотивом" добыта на багаже Божовича"
-
Bild: Сане перейдет в "Баварию" в скором времени
-
Гончаренко поделился ожиданиями от матча ЦСКА со "Спартаком"
-
Sky Sport: "Локомотив" и "Милан" могут обменяться футболистами
-
Джанлука Ди Марцио: Хакими перешел в "Интер"
-
"Локомотив" ушел от поражения в матче с "Крыльями Советов" благодаря голу на 95-й минуте
-
1
Месси - самый результативный футболист в XXI веке
-
"Милан" намерен купить Алексея Миранчука летом
-
"Локомотив" теряет Гильерме
-
Василий Уткин рассказал, какой стадион он считает лучшим в России
-
1
"Стал более человечным". Бывший игрок "Барселоны" высказался о Месси
-
"Бенфика" уволила главного тренера
-
Переболевшие коронавирусом игроки "Ростова" могут сыграть с "Краснодаром"
-
Московское "Динамо" вылетело на матч "Сочи". На игру отправились 22 игрока
-
АЕК Карреры купил игрока у клуба РПЛ
-
"Ты тренер или говно?" Селюк вновь раскритиковал тренера ЦСКА Гончаренко
-
Эсекьель Гарай покинул "Валенсию"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Санчо
-
Эдегор поехал в Барселону из-за проблем с коленом
-
"Спартак" сделал заявление о ситуации с задержанием болельщиков после проводов команды на матч с "Арсеналом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18