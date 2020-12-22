Bild: Тедеско может возглавить "Майнц"

Перестановки в руководстве "Майнца" могут завершиться приглашением Тадеско.

Рувен Шредер недавно оставил пост спортивного директора немецкого клуба. Претендентом на вакантное место стал Кристиан Хайдель, который ранее работал в "Шальке".

Как сообщает Bild, Хайдель готов работать в "Майнце", но хотел бы выбрать нового главного тренера для команды. Главной кандидатурой на данный момент является Доменико Тедеско, тренирующий "Спартак".

Напомним, Тедеско не будет продлевать соглашение с москвичами. Его контракт заканчивается в конце сезона 2020/2021. Однако, есть вероятность, что специалист покинет команду уже зимой.