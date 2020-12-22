Bild: Тедеско может возглавить "Майнц"
Перестановки в руководстве "Майнца" могут завершиться приглашением Тадеско.
Рувен Шредер недавно оставил пост спортивного директора немецкого клуба. Претендентом на вакантное место стал Кристиан Хайдель, который ранее работал в "Шальке".
Как сообщает Bild, Хайдель готов работать в "Майнце", но хотел бы выбрать нового главного тренера для команды. Главной кандидатурой на данный момент является Доменико Тедеско, тренирующий "Спартак".
Напомним, Тедеско не будет продлевать соглашение с москвичами. Его контракт заканчивается в конце сезона 2020/2021. Однако, есть вероятность, что специалист покинет команду уже зимой.
"Майнц" после 13 игр в Бундеслиге занимает предпоследнее 17 место. Команда набрала лишь 6 очков и победила только раз.
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|О
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|Байер Леверкузен
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
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|7
|Хоффенхайм
|32
|46
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|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
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|11
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|Унион Берлин
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|32
|35
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|Аугсбург
|32
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|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
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|20