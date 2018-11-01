"Билдапер" от Бога: как Люсьен Фавр воскресил "Боруссию" Клоппа и долго ли она проживет?

В текущем сезон дортмундская "Боруссия" получила нового главного тренера в лице Люсьена Фавра и буквально расцвела на глазах. В первых девяти турах Бундеслиги "шмели" заработали 21 балл в 9 встречах и идут на первом месте, а баталии в Лиге Чемпионов просто впечатляют. После трех туров подопечные Фавра более чем уверенно лидируют в группе "А" с разницей мячей 8:0, где играют еще и мадридский "Атлетико", "Монако" и "Брюгге". Идея пригласить Фавра созрела в Дортмунде еще позапрошлым летом, когда с команды в абсолютно дурацкой манере ушел Тухель. Под руководством немецкого специалиста команда уверенно продолжала начинания Клоппа, но серия конфликтов и нежелание руководства терпеть характер Тухеля вынудили обе стороны разорвать контракт. В тот момент Фавр был занят "Ниццой", с которой у него как раз все пошло, а другой претендент Юлиан Нагельсманн не пожелал покидать "Хоффенхайм".

В связи со всем этим боссы "Боруссии" решили сделать ставку на что-то очень дерзкое и новое, пригласив в команду тренера "Аякса" Петера Боша, который не так давно довел голландскую команду до финала Лиги Европы и славился построением невероятно атакующего безбашенного футбола – как раз то, что требовалось "Боруссии". Но одно дело, когда ты ставишь подобное в Нидерландах, где счет 5:3 – это норма, и совсем другое, когда в Германии соперники очень быстро находят высокую оборону уязвимой и легко рвут ее на быстрых выпадах. Старт с Петером Бошем получился очень неплохим, но потом пошла серия совершенно невразумительных результатов, где не нашлось места даже победе на АПОЭЛом. Спасать ситуацию пришел Петер Штегер, и вроде бы поднял "шмелей" в первую четверку, но его защитный стиль игры не пришелся по душе ни болельщиками, ни руководству. В итоге мы видим в "Боруссии" Фавра. На данный момент только ленивый не говорит, что он заметно преобразил этот клуб. Что ж, следует разобраться, что такого привнес в Дортмунд швейцарский специалист, и долго ли все это простоит.

Дворцовые перевороты Фавра

После прихода Люсьена Фавра в "Боруссию" в построении команды изменились сразу несколько вещей. Но начать нужно не с этого, а с самого начала, если угодно – фундамента, коим является трансферная кампания. Многие достаточно скептически относились к приобретениям "Боруссии", мол какой результат они могут дать. И формально общественность была права, ведь ни одного игрока действительно топ-уровня среди купленных нет. Но как по взмаху волшебной палочки многие футболисты как влитые встали в состав и уже сейчас приносят немалую пользу. Первое, что стоит отметить – абсолютно новый центр поля, куда были куплены Аксель Витцель, заработавший достаточно денег в Китае, и опытный датчанин Томас Дилейни. Эти два исполнителя сразу же стали использоваться в системе Фавра как основные и зацементировали центр поля. Но главная функция двух новых полузащитников – эффективная связь между задней и передней линиями, что особенно важно в системе игры Фавра, о которой будет сказано чуть позже. При этом всем молодые Дауд и Вайгль мгновенно выпали из крепкой основы и довольствуются ролью подмены.

Вторым немаловажным трансфером "Боруссии" стала аренда Пако Алькасера из "Барселоны". На данный момент он залечивает травму, но вот начало в стане "шмелей" произвело настоящую революцию – 6 голов за 81 игровую минуту и новый рекорд Бундеслиги. Это сразу же позволило испанцу вырваться в лидеры гонки бомбардиров. Помимо "невероятных" трансферов были еще и такие, что уступают по значимости, но играют не менее важную роль. Во многом это касается защитной линии и персон Хакими и Диалло. Первый, кстати, уже успел стал игроком основного состава, разрывая Фелипе Луиса на фланге в матче Лиги Чемпионов. А второй успешно заменяет Аканджи, пока тот травмирован. Если говорить очень коротко, то все транферы "Боруссии" идеально выполнили две задачи: (а) точечное усиление проблемных позиций на поле, (б) значительное расширение резерва и возможность применять ротацию для борьбы сразу в нескольких турнирах одновременно.

Организация начальной стадии атаки и гибкая система игры. Эти два пункта логично уместить в один, так как это тот случай, когда первый формально является продолжением второго. Для Люсьена Фавра решающую роль играет так называемый "build up" – организация начальной стадии атаки, которая иногда идет от самого вратаря. Целью "build up"’а является придумать, продумать и создать атаку. То есть в момент, когда мяч на своей половине поля, футболисты уже готовят простор для атакующих действий, которые должны настигнуть ворота противников так быстро, как это возможно. При этом используются в основном короткие передачи. Эта идея очень продуктивная, если использовать ее уверенно, точно и умело, так как практически все в Германии стараются играть в прессинг, и выманивание первой линии вперед является стратегическим заданием для создания простора.

Что касается расстановки, тот тут Фавр не выступил новатором и играет в то, что сейчас популярно во многих уголках Европы – гибкая 4-2-3-1, которая в зависимости от разных ситуаций трансформируется в 4-1-4-1 или 4-2-4. Первый вариант используется для обороны и сдерживания соперника перед чужими воротами. Защита Фавра строится по двум принципам. Первый – фланговые ловушки. При потере мяча "шмели" сразу же пытаются выдавить соперника на фланг и запрессинговать его там, не давая особой возможности передач мяч вперед. Второй – плотная игра возле чужих ворот. Этот принцип ближе для Фавра, так как швейцарский специалист использовал его во всех своих клубах. Именно для этого и нужен чистый опорник в системе 4-1-4-1. Он садится в линию обороны, тогда как следующая линия образовывает плотный "частокол ног" еще до штрафной.

4-2-4 в этом всем веселье тоже не случайно. Приблизительно таким образом трансформируется игра при наступлении. Четверка атакующих игроков образовывает вытянутый ромб, который может сжимать или разжиматься в любом порядке и направлении, тем самым создавая максимальное количество возможностей комбинировать для "Боруссии". А делать это есть кому. Атакующая линия команды самая богатая. На одной позиции здесь может сыграть до трех человек. Отдельного внимания заслуживает молодой Джейдон Санчо. За год трансферная стоимость англичанина поднялась с 5 до 45 млн. евро, но это не главное! Сейчас этот левый вингер является вторым игроком в Европе по количеству голевых передач (6). Больше отдает только Сусо из "Милана" (7). Кроме того, наконец-то форму поднабрал Марко Ройс. Уж кого, а его Фавр знает давно, ибо именно под крылом этого специалиста немец заиграл в другой "Боруссии" - менхенгладбахской.

Будет ли и дальше светить солнце?

Вопросы о дальнейших перспективах команды полетели после ничьи с "Гертой" в прошлом туре и невероятной победы над скромным "Юнионом" в 1/16 Кубка Германии, где все решил пенальти Ройса на 120 минуте встречи. Все сразу же спохватились, что не может ситуация быть столь уж гладкой. Если покопаться в фактах, то для этого можно найти основания. Во-первых, никуда не денешься от того факта, что Фавр имеет репутацию тренера "первого сезона". После переезда из Швейцарии специалист успел поработать в "Герте", "Боруссии" из Менхенгладбаха и "Ницце", где значительные успехи приходили именно в первом сезоне. После этого как по заказу шел спад, который мог длится достаточно долго, а в итоге все заканчивалось серией негативных результатов, после которых тренер уходил. Именно потому многие изначально воспринимали его приход в Дортмунд как временную меру, чтобы перезагрузить команду и вывести ее на нужные рельсы. Мол, дальше все пойдет прахом. Но пока до этого дело не дошло, и история рано или поздно расставит все по своим местам.

Во-вторых, есть очень занимательная статистика, которая касается уже непосредственно этого сезона. Дело в том, что у "Боруссии" очень большая разница между реальными и ожидаемыми голами. В текущем сезоне Бундеслиги "шмели" забили уже целых 29 мячей, при этом их показатель xG (ожидаемые голы) равняется 18,44, что в переводе на реальные голы означает где-то 17-18. Разница +11 является аномальной для любой команды и может указывать только на банальный фарт. "Боруссия" действительно создает куда меньше, чем забивает! Вот вам еще одно интересное число. В текущем сезоне "шмели" лишь шестые в Бундеслиге по среднему количеству ударов за матч (13,7). При этом их показатель в 6 ударов в створ показывает, что с трех точных ударов они способны забить больше одного гола. Это, конечно же, хорошо, но практика показывает, что статистика имеет свойство выравниваться, а значит "Боруссия" очень рискует попасть в болото кризиса в середине или конце сезона.

Как бы там ни было, сейчас нам остается только наблюдать, ведь пока что на горизонте сверкает надежда, что на фоне перестройки в "Баварии" Германия может получить нового чемпиона. Да и Фавр это понимает и жаждет! Не секрет, что в "Боруссию" он приехал именно за трофеями. Швейцарский специалист уже стал известным, и всем все доказал, но пока он только вытаскивает команды из дна, а вот кубки над головой поднимал только на родине.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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