Билеты на ЧМ-2018 поступили в продажу

ФИФА объявила о старте продажа билетов на матчи чемпионата мира 2018 года в России.

Приобрести билеты можно на официальном сайте организации - fifa.com/bilet.

Сейчас у болельщиков есть возможность купить билеты на определенный матч, пакет билетов на определенный стадион, пакет билетов на игры определенной команды, билеты 4-й категории (для граждан Российской Федерации, минимальная цена – 1280 рублей), а также билеты для особой категории лиц.

ЧМ пройдет с 14 июня по 15 июля. | http://soccernews.ru