Билеты на матч Аргентина – Израиль раскупили за 25 минут

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Билеты на матч Аргентина – Израиль раскупили за 25 минутБилеты на матч Аргентина – Израиль раскуплены израильскими болельщиками за 25 минут.  

Товарищеский матч, который пройдет в Иерусалиме 9-го июня, хотели попасть 600 тысяч болельщиков. Реализовано было 30 тысяч..

Перекупщики предлагают билеты за цену в 25-50 раз выше номинала, требуя от 300 долларов за самый дешевый билет и до 1300 долларов – за самый дорогой. 

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