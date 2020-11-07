Билич близок к увольнению из "Вест Бромвича"
"Вест Бромвич" может решиться на смену главного тренера на фоне провального старта сезона.
"Дрозды" набрали всего 3 очка в семи турах АПЛ и занимают 18-е место в турнирной таблице.
Как сообщает Daily Mail, если в воскресенье "Вест Бромвич" дома проиграет "Тоттенхэму", то наставник команды Славен Билич с высокой долей вероятности покинет занимаемую должность.
Хорватский специалист, известный по работе в московском "Локомотиве", возглавляет коллектив из Уэст-Бромиджа с июня 2019 года.
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