Билич близок к увольнению из "Вест Бромвича"

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Билич близок к увольнению из "Вест Бромвича"

"Вест Бромвич" может решиться на смену главного тренера на фоне провального старта сезона.

"Дрозды" набрали всего 3 очка в семи турах АПЛ и занимают 18-е место в турнирной таблице.

Как сообщает Daily Mail, если в воскресенье "Вест Бромвич" дома проиграет "Тоттенхэму", то наставник команды Славен Билич с высокой долей вероятности покинет занимаемую должность.

Хорватский специалист, известный по работе в московском "Локомотиве", возглавляет коллектив из Уэст-Бромиджа с июня 2019 года.

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