Билич может возглавить сборную Казахстана

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Билич может возглавить сборную Казахстана

Хорват Славен Билич является кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана, сообщает Kazfootball.

По сведениям издания, хорватский специалист может подписать с местной федерацией футбола контракт сроком на два года.

Напомним, что последним местом 49-летнего Билича был "Вест Хэм", из которого он был уволен в ноябре 2017 года.

Стоит отметить, что несколько недель назад сборную Казахстана покинул Александр Бородюк.

Не пропустите: Два английских клуба хотят пригласить Билича. | http://soccernews.ru

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