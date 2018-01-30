Билич может возглавить сборную Казахстана
Хорват Славен Билич является кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана, сообщает Kazfootball.
По сведениям издания, хорватский специалист может подписать с местной федерацией футбола контракт сроком на два года.
Напомним, что последним местом 49-летнего Билича был "Вест Хэм", из которого он был уволен в ноябре 2017 года.
Стоит отметить, что несколько недель назад сборную Казахстана покинул Александр Бородюк.
Не пропустите: Два английских клуба хотят пригласить Билича. | http://soccernews.ru
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