Известный хорватский тренер Славен Билич может возглавить сборную Узбекистана, сообщает Tribuna.Uz.

Федерация футбола Узбекистана рассматривает кандидатуру 49-летнего специалиста на пост наставника национальной команды наряду с Бертом ван Марвейком, Вальтером Маццари, Даном Петреску, Славолюбом Муслиным, Берндом Шторком и Бранко Иванковичем.

Напомним, что Билич недавно был уволен из "Вест Хэма" и сейчас является безработным.

Не пропустите: СМИ узнали причину отстранения Бьелсы от работы в "Лилле". | http://soccernews.ru