Билич может возглавить сборную Узбекистана
Известный хорватский тренер Славен Билич может возглавить сборную Узбекистана, сообщает Tribuna.Uz.
Федерация футбола Узбекистана рассматривает кандидатуру 49-летнего специалиста на пост наставника национальной команды наряду с Бертом ван Марвейком, Вальтером Маццари, Даном Петреску, Славолюбом Муслиным, Берндом Шторком и Бранко Иванковичем.
Напомним, что Билич недавно был уволен из "Вест Хэма" и сейчас является безработным.
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