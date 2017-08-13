Билич: "МЮ" был лучше с мячом, лучше без мяча, лучше в единоборствах"

Наставник "Вест Хэма" Славен Билич высказался о матче с "Манчестер Юнайтед" (0:4).

"Манчестер Юнайтед" был лучше нас во всем. Лучше с мячом, лучше без мяча, лучше в единоборствах. Сложно противостоять такому сопернику, когда допускаешь такие ошибки. "МЮ" отлично сыграл на контратаках. 4:0 - это катастрофа для нас. Мне не нравилась наша игра при счете 2:0, поэтому я выпустил Сако в помощь Чичарито. Они создали несколько хороших моментов.

Худший сценарий для этой игры воплотился в жизнь, но мы уже не можем ничего изменить. Нужно забыть об этом матче и готовиться к следующему. Сложно говорить о позитиве после поражения со счетом 0:4. Надеюсь, вскоре часть травмированных вернется в строй" - приводит слова Билича ВВС.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм". | http://soccernews.ru