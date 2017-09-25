Билич не думает об уходе из "Вест Хэма"

Наставник "Вест Хэма" Славен Билич не думает о том, что вскоре он будет уволен с должности.

По информации СМИ, сохранить место в клубе хорват сможет в случае победы над "Суонси Сити".

"Я на самом деле об этом не думаю, я готовлюсь к игре", - сказал он.

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