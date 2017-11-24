Билич отказал "Вест Бромвичу"

Бывший главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич не захотел работать в "Вест Бромвиче".

Специалист отказался от возможности вернуться к работе в английской Премьер-лиге.

Напомним, что 20 ноября "Вест Бромвич" остался без главного тренера.

По словам хорватского специалиста, он еще не надумал возвращаться в футбол.

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