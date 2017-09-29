Билич: "Ожидаю, что английские клубы выступят хорошо в еврокубках"

Наставник "Вест Хэма" Славен Билич поделился мнением о выступлениях английских команд в еврокубках.

"Был рад, что эта неделя получилась хорошей для английских клубов в еврокубках. Все одержали победы, за исключением "Ливерпуля", который, конечно, заслужил победу в игре против "Спартака". В последние годы английские клубы проваливались в решающих матчах еврокубков. Однако в этом сезоне у нас на один клуб больше в Лиге Чемпионов. Ожидаю, что английские клубы выступят хорошо" - приводит слова Билича Evening Standard.

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