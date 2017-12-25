Билич: "Пайе не вел себя в "Вест Хэме" как звезда"

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Билич: "Пайе не вел себя в "Вест Хэме" как звезда"
Бывший главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич рассказал о работе с экс-хавбеком команды Димитри Пайе, который сейчас играет за "Марсель".

"Пайе стал важным игроком "Вест Хэма" уже с первой тренировки. Как сказал Димитри, впервые за его карьеру фанаты пели песню о нем. Пайе был звездой "Вест Хэма", но не вёл себя как звезда. Пайе всегда был очень спокойным и положительно влиял на атмосферу в раздевалке. Это было отличное время для него и клуба", - приводит слова Билича Sky Sports.

30-летний Пайе выступал за "Вест Хэм" с 2015 по 2017 годы, провел за клуб 60 матчей и забил 15 голов.

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