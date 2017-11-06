Билич: "Покидаю "Вест Хэм" со спокойной душой"

Славен Билич прокомментировал своё увольнение с поста главного тренера "Вест Хэма".

"Покидаю клуб со спокойной душой. Горжусь своей работой в "Вест Хэме". Мы не смогли хорошо начать сезон. Как и во многих клубах Европы, тренер - тот, кто несёт ответственность за результат. Это логичный шаг руководства. Хочу поблагодарить болельщиков - они великолепно относились ко мне с первого и до последнего дня" - приводит слова хорватского специалиста BBC.

Напомним, что Билич возглавлял "Вест Хэм" с 2015 года, в этом сезоне "молотобойцы" провально стартовали в АПЛ, набрав 9 очков в 11 матчах. | http://soccernews.ru