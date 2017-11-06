Билич: "Покидаю "Вест Хэм" со спокойной душой"

Теги вест хэм юнайтедславен билич

Билич: "Покидаю "Вест Хэм" со спокойной душой"

Славен Билич прокомментировал своё увольнение с поста главного тренера "Вест Хэма".

"Покидаю клуб со спокойной душой. Горжусь своей работой в "Вест Хэме". Мы не смогли хорошо начать сезон. Как и во многих клубах Европы, тренер - тот, кто несёт ответственность за результат. Это логичный шаг руководства. Хочу поблагодарить болельщиков - они великолепно относились ко мне с первого и до последнего дня" - приводит слова хорватского специалиста BBC.

Напомним, что Билич возглавлял "Вест Хэм" с 2015 года, в этом сезоне "молотобойцы" провально стартовали в АПЛ, набрав 9 очков в 11 матчах. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов