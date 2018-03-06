Билич продолжает требовать у "Локомотива" компенсацию за разрыв контракта

Теги локомотив москваславен билич

Билич продолжает требовать у "Локомотива" компенсацию за разрыв контракта

"Локомотив" продолжает судебную тяжбу с бывшим наставником команды Славеном Биличем, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, хорватский специалист хочет получить компенсацию за досрочный разрыв контракта по инициативе клуба в размере нескольких миллионов евро. Впрочем "Локо" пытается снизить эту сумму, так как за несколько лет курс рубля относительно евро значительно упал.

"Железнодорожники" подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) о присуждении Биличу компенсации в размере 300 тысяч евро. Напомним, что хорват возглавлял команду с 2012 по 2013 годы.

Не пропустите: "Локомотив" хочет продлить контракты с Фарфаном и Фернандешем. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 21 46
2 Краснодар 21 39
3 Спартак Москва 21 38
4 ЦСКА Москва 21 38
5 Зенит Санкт-Петербург 21 38
6 Уфа 21 28
7 Арсенал Тула 21 28
8 Ахмат 21 26
9 Ростов 21 25
10 Урал 21 25
11 Рубин 21 24
12 Тосно 21 23
13 Динамо Москва 21 23
14 Амкар 21 22
15 Анжи 21 20
16 СКА Хабаровск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов