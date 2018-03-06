Билич продолжает требовать у "Локомотива" компенсацию за разрыв контракта

"Локомотив" продолжает судебную тяжбу с бывшим наставником команды Славеном Биличем, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, хорватский специалист хочет получить компенсацию за досрочный разрыв контракта по инициативе клуба в размере нескольких миллионов евро. Впрочем "Локо" пытается снизить эту сумму, так как за несколько лет курс рубля относительно евро значительно упал.

"Железнодорожники" подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) о присуждении Биличу компенсации в размере 300 тысяч евро. Напомним, что хорват возглавлял команду с 2012 по 2013 годы.

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