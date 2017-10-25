Билич провел встречу с командой в неформальной обстановке

Главный тренер "Вест Хэм Юнайтед" Славен Билич провел встречу со своими футболистами в неформальной обстановке.

"Сначала я провёл кризисную встречу с капитаном Марком Ноублом, потом ещё одну с остальными игроками. Считаю, встречи принесли большую пользу. Мы знаем ситуацию: нам надо изменить игру к лучшему и стабильно набирать очки.

В прошлом году у нас уже были тяжёлые периоды, но мы выбрались из них благодаря кропотливой работе. Сейчас нам нужно продолжать трудиться. Я должен вести команду вперёд и как можно быстрее улучшить её игру", - сказал наставник.

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