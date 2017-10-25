Билич: "Сейчас у меня тяжелое время, но это меня не пугает"

Наставник "Вест Хэма" Славен Билич поделился мнением о своем возможном увольнении.

"Я никогда в своей жизни не сдавался. Это моя работа, которая мне нравится. Особенно в том клубе, за который я играл, тут особенные чувства. Вы спрашиваете меня про отставку Кумана, но в АПЛ всегда есть три, четыре, пять тренеров, находящихся под иском отставки. И я определенно один из них.

Это не заставляет терять меня концентрацию. Наоборот. Я никогда не сдавался. Ни по ходу карьеры, ни будучи другом, родителем или тренером. Это моя положительная сторона - оставаться сильным в тяжелые времена. Сейчас у меня тяжелое время, но это меня не пугает" - приводит слова Билича Sky Sports.

В настоящее время "Вест Хэм" находится на 16-й позиции в турнирной таблице.

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