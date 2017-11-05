Билич в ближайшее время будет уволен

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Билич в ближайшее время будет уволен

Наставник "Вест Хэма" Славен Билич в ближайшее время покинет свой пост, сообщает ESPN.

По сведениям издания, руководство "молотобойцев" решило произвести изменения на тренерском мостике сейчас, так как перерыв на матчи сборных позволит новому рулевому освоиться.

Главным кандидатом на должность главного тренера "Вест Хэма" считается Дэвид Мойес

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