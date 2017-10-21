Билич: "Вест Хэм" провёл плохой матч"

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Славен Билич прокомментировал разгромное поражение своей команды от "Брайтона" в матче девятого тура АПЛ.

"Мы провели плохой матч. Голы убили нас. Мы очень быстро пропустили, но между первым и вторым голом доминировали на поле. "Брайтон" хорошо защищался. Мне очень сложно сказать что-то разумное. Разве то, что результат очень разочаровывающий. Как тренер я несу за него ответственность" - цитирует Билича BBC.

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