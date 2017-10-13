Билич выразил слова поддержки Харту

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Билич выразил слова поддержки ХартуГлавный тренер "Вест Хэма" Славен Билич выразил слова поддержки вратарю команды Джо Харту. По мнению хорватского специалиста, стража ворот несправедливо критикуют.

"Я думаю, его не ценят. Смотрел игру Англии со Словенией, и он был лучшим игроком матча. Харт великолепно работает, он профессионал и остается им в любых условиях. Этот вратарь всегда соблюдает интересы команды", - сказал он. 

Читайте: Саутгейт: "Я считаю, что Харт - наш лучший вратарь на данный момент" | http://soccernews.ru

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