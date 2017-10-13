Билич выразил слова поддержки Харту
Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич выразил слова поддержки вратарю команды Джо Харту. По мнению хорватского специалиста, стража ворот несправедливо критикуют.
"Я думаю, его не ценят. Смотрел игру Англии со Словенией, и он был лучшим игроком матча. Харт великолепно работает, он профессионал и остается им в любых условиях. Этот вратарь всегда соблюдает интересы команды", - сказал он.
Читайте: Саутгейт: "Я считаю, что Харт - наш лучший вратарь на данный момент" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва за место в призерах: "Краснодар" сразится дома с ЦСКА
-
Неудержимые неаполитанцы едут на "Олимпико": "Рома" принимает "Наполи"
-
Тяжелая поездка в Мадрид: "Барселона" опробует новый стадион "Атлетико"
-
С Бензема, но без Бэйла: мадридский "Реал" против "Хетафе"
-
За девятой победой кряду: "Манчестер Сити" принимает "Сток Сити"
Лента новостей
-
Поддубский: "Сегодня был не наш день"
-
Насри сожалеет о своём непрофессионализме
-
Моуринью: "Я не мог переломить игру с "Ливерпулем", поэтому это положительная ничья"
-
Хохлов прокомментировал победу над "СКА-Хабаровск"
-
Спортивный директор "Милана" контактировал с Петковичем
-
Олег Иванов пропустит ещё три недели
-
Валенсия провёл 300-й матч за "Манчестер Юнайтед"
-
"Динамо" – "СКА-Хабаровск" - 2:0 (обзор)
-
"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" - 0:0 (обзор)
-
"Атлетик" – "Севилья" - 1:0 (обзор)
-
Нули на "Энфилде": "Манчестер Юнайтед" снова "засушил" игру с "Ливерпулем"
-
Удачный дебют Хохлова: Московское "Динамо" обыграло "СКА-Хабаровск"
-
"Атлетик" одержал минимальную победу над "Севильей"
-
Санья отказал "Лестеру"
-
Крыховяк: "Эмери обманывал меня"
-
Рэмзи рискует пропустить матч с "Уотфордом"
-
Мутко озвучил задачи сборной России на ЧМ-2018
-
Монтелла лестно отозвался о Спаллетти
-
Хенесс: "Мюллер является неотъемлемой частью нашего клуба"
-
ПСЖ нацелился на хавбека "Лацио"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|2
|Манчестер Сити
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Ливерпуль
|8
|13
|7
|Бернли
|7
|12
|8
|Уотфорд
|7
|12
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|10
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0