Билич заработал 2,3 миллиона евро на увольнении из "Вест Хэма"

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Билич заработал 2,3 миллиона евро на увольнении из "Вест Хэма"

"Вест Хэм" полностью выплатил бывшему главному тренеру Славену Биличу оставшуюся сумму по контракту, истекавшему летом 2018 года.

Таким образом, как сообщает The Times, хорватский специалист получил от "молотобойцев" 2,3 миллиона евро.

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