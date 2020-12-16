Билича уволили из "Вест Бромвича"
"Вест Бромвич" отправил в отставку главного тренера Славена Билича. Это произошло сегодня, 16 декабря, сообщает официальный сайт клуба.
Даже вчерашняя ничья 1:1 с "Манчестер Сити" не спасла хорвата от увольнения.
Новым тренером команды назван Сэм Эллардайс, в ближайшее время с ним будет заключен краткосрочный контракт.
66-летний англичанин не тренирует мая 2018 года, после увольнения из "Эвертона".
Скорее всего, Эллардайс будет руководить командой уже в воскресенье в матче с "Астон Виллой" в 14-м туре АПЛ.
На данный момент, "Вест Бромвич" находится в зоне вылета, занимая 19-м место. В активе команды только семь очков.
Читайте также: Гвардиола устроил скандал с резервным арбитром в концовке матча с "Вест Бромвичем" | http://soccernews.ru
главное
-
Что посмотреть сегодня? Битва лидеров в Англии и еще 4 матча, на которые стоит обратить внимание
-
Гвардиола устроил скандал с резервным арбитром в концовке матча с "Вест Бромвичем"
-
Главные новости дня: 15 декабря
-
Экс-форварда "Спартака" Промеса выпустили на свободу
-
Марио Фернандес решил жениться: фото избранницы
Лента новостей
-
Бывший нападающий "Ростова" Шомуродов стал отцом
-
Фил Невилл возглавил женскую Олимпийскую сборную Великобритании
-
Килиан Мбаппе перекрасил волосы в синий цвет
-
Клуб из МЛС претендует на Алехандро Гомеса
-
Травмированный Соболев поддержал "Спартак" перед матчем с "Зенитом"
-
Сотрудникам "Спартака" выданы видеорегистраторы перед игрой с "Зенитом"
-
Буффон сыграл на ноль в Лиге Чемпионов в четырех разных десятилетиях
-
Азар вернулся к полноценным тренировкам
-
Жемалетдинова проверяли на допинг чаще всех в 2020 году
-
Билича уволили из "Вест Бромвича"
-
Мостовой поделился мнением о предстоящем матче "Зенита" и "Спартака"
-
Названа сумма компенсации за увольнение Фавра
-
Иньеста перенес операцию
-
Стала известна зарплата Глушакова в "Химках". В "Спартаке" было в 27 раз больше
-
Андрей Тихонов назвал тройку лучших футболистов РПЛ
-
Аршавин отреагировал на информацию о возможном увольнении Медведева из "Зенита"
-
Суд взыскал с Романа Павлюченко долги за коммуналку
-
Игрока ЦСКА угрожают забрать в армию Беларуси
-
"Арсенал" нацелился на игрока "Шахтера"
-
"Рубин" отказался от трансфера Урунова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18