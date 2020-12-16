Билича уволили из "Вест Бромвича"

"Вест Бромвич" отправил в отставку главного тренера Славена Билича. Это произошло сегодня, 16 декабря, сообщает официальный сайт клуба.

Даже вчерашняя ничья 1:1 с "Манчестер Сити" не спасла хорвата от увольнения.



Новым тренером команды назван Сэм Эллардайс, в ближайшее время с ним будет заключен краткосрочный контракт.

66-летний англичанин не тренирует мая 2018 года, после увольнения из "Эвертона".

Скорее всего, Эллардайс будет руководить командой уже в воскресенье в матче с "Астон Виллой" в 14-м туре АПЛ.