Билича уволили из "Вест Бромвича"

Теги славен биличвест бромвич альбионсэм эллардайс

Билича уволили из "Вест Бромвича""Вест Бромвич" отправил в отставку главного тренера Славена Билича. Это произошло сегодня, 16 декабря, сообщает официальный сайт клуба.

Даже вчерашняя ничья 1:1 с "Манчестер Сити" не спасла хорвата от увольнения.

Новым тренером команды назван Сэм Эллардайс, в ближайшее время с ним будет заключен краткосрочный контракт.

66-летний англичанин не тренирует мая 2018 года, после увольнения из "Эвертона".

Скорее всего, Эллардайс будет руководить командой уже в воскресенье в матче с "Астон Виллой" в 14-м туре АПЛ.

На данный момент, "Вест Бромвич" находится в зоне вылета, занимая 19-м место. В активе команды только семь очков.

Читайте также: Гвардиола устроил скандал с резервным арбитром в концовке матча с "Вест Бромвичем" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Аршавин отреагировал на информацию о возможном увольнении Медведева из "Зенита"

Аршавин отреагировал на информацию о возможном увольнении Медведева из "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов