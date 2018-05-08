Полузащитник "Милана" Лукас Билья близок к возвращению в строй, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 32-летний аргентинец восстанавливается после травмы поясницы быстрее, чем ожидалось.

Билья уже вернулся к тренировкам "Милана", однако его участие в финальном матче Кубка Италии против "Ювентуса", который состоится 9 мая, пока находится под вопросом.

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