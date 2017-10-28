Билья готов сыграть с "Ювентусом", Калабрия не успевает восстановиться к матчу

Полузащитник "Милана" Лукас Билья восстановился после повреждения и готов сыграть в матче 11-го тура Серии А против "Ювентуса", сообщает Football Italia.

Также известно, что не успевает вернуться в строй защитник Давиде Калабрия, получивший травму головы в недавнем поединке с "Кьево".

Напомним, что матч "Милан" - "Ювентус" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

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