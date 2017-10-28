Билья готов сыграть с "Ювентусом", Калабрия не успевает восстановиться к матчу
Полузащитник "Милана" Лукас Билья восстановился после повреждения и готов сыграть в матче 11-го тура Серии А против "Ювентуса", сообщает Football Italia.
Также известно, что не успевает вернуться в строй защитник Давиде Калабрия, получивший травму головы в недавнем поединке с "Кьево".
Напомним, что матч "Милан" - "Ювентус" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
Не пропустите: Два игрока "Ювентуса" пропустят матч с "Миланом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|10
|28
|2
|Интер Милан
|10
|26
|3
|Ювентус
|10
|25
|4
|Лацио
|10
|25
|5
|Рома
|9
|21
|6
|Сампдория
|9
|17
|7
|Фиорентина
|10
|16
|8
|Милан
|10
|16
|9
|Аталанта
|10
|15
|10
|Кьево
|10
|15
|11
|Болонья
|10
|14
|12
|Торино
|10
|13
|13
|Удинезе
|10
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Сассуоло
|10
|8
|16
|Дженоа
|10
|6
|17
|Кротоне
|10
|6
|18
|Хеллас Верона
|10
|6
|19
|СПАЛ
|10
|5
|20
|Беневенто
|10
|0