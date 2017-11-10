Два полузащитника "Милана" Лукас Билья и Джакомо Бонавентура близки к возвращению в строй, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в скором времени оба футболиста восстановятся после травм и приступят к тренировкам в общей группе.

Таким образом, Билья и Бонавентура смогут сыграть с "Наполи" в матче 13-го тура Серии А, который состоится 18 ноября.

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