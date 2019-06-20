Билья назвал причину неудачи сборной Аргентины на ЧМ-2018
Полузащитник сборной Аргентины Лукас Билья выразил мнение, что неудача команды на чемпионате мира-2018 вызвана просчетами бывшего главного тренера Хорхе Сампаоли.
"Сампаоли пытался внедрить новую схему игры, но мы не адаптировались к ней. Мы пытались сыграть по ней в матчах с Бразилией, Японией и Сингапуром. Но оказалось, что она не показала надежности. Поэтому у нас возникли сомнения. В матче с Хорватией мы вновь сыграли по схеме 3-4-3 и потерпели поражение.
Перед матчем с Нигерией у нас было совещание. Мы попросили тренера изменить схему. Произошедшее в России не поменяло моего мнения о Сампаоли. Он - классный тренер. Он хорошо отнесся к нашим советами и оценил наше желание найти решение. Это был обычный нормальный разговор", - приводит слова Бильи TNT Sports.
На ЧМ-2018 сборная Аргентины вышла в плей-офф, но в 1/8 финала уступила будущему чемпиону команде Франции со счетом 3:4.
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