Билья назвал причину неудачи сборной Аргентины на ЧМ-2018

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Билья назвал причину неудачи сборной Аргентины на ЧМ-2018
Полузащитник сборной Аргентины Лукас Билья выразил мнение, что неудача команды на чемпионате мира-2018 вызвана просчетами бывшего главного тренера Хорхе Сампаоли.

"Сампаоли пытался внедрить новую схему игры, но мы не адаптировались к ней. Мы пытались сыграть по ней в матчах с Бразилией, Японией и Сингапуром. Но оказалось, что она не показала надежности. Поэтому у нас возникли сомнения. В матче с Хорватией мы вновь сыграли по схеме 3-4-3 и потерпели поражение. 

Перед матчем с Нигерией у нас было совещание. Мы попросили тренера изменить схему. Произошедшее в России не поменяло моего мнения о Сампаоли. Он - классный тренер. Он хорошо отнесся к нашим советами и оценил наше желание найти решение. Это был обычный нормальный разговор", - приводит слова Бильи TNT Sports. 

На ЧМ-2018 сборная Аргентины вышла в плей-офф, но в 1/8 финала уступила будущему чемпиону команде Франции со счетом 3:4.

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