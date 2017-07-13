Билья переходит в "Милан"

Аргентинский полузащитник "Лацио" Лукас Билья близок к переходу в "Милан", сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера не разглашается, но, по некоторым данным, она составит порядка 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне 31-летний Билья провел за "Лацио" 28 матчей и забил 5 голов.

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