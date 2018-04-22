Билья получил серьезную травму спины

Теги миланлукас билья

Билья получил серьезную травму спины

Хавбек "Милана" Лукас Билья травмировался во вчерашней игре против "Беневенто" (0:1).

Как сообщает Football Italia, у футболиста выявили перелом двух поперечных отростков позвонка поясничного отдела.

Сроки восстановления еще неизвестны, однако, скорее всего, Билья пропустит остаток сезона и ЧМ-2018.

Смотрите также обзор матча "Милан" - "Беневенто". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 34 85
2 Наполи 34 84
3 Рома 34 67
4 Лацио 34 67
5 Интер Милан 34 66
6 Аталанта 34 55
7 Милан 34 54
8 Сампдория 34 51
9 Фиорентина 34 51
10 Торино 34 47
11 Болонья 34 39
12 Дженоа 33 38
13 Сассуоло 34 37
14 Кальяри 34 33
15 Удинезе 34 33
16 Кьево 34 31
17 Кротоне 34 31
18 СПАЛ 34 29
19 Хеллас Верона 33 25
20 Беневенто 34 17
Полная таблица

топ-5 тегов