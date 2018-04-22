Билья получил серьезную травму спины

Хавбек "Милана" Лукас Билья травмировался во вчерашней игре против "Беневенто" (0:1).

Как сообщает Football Italia, у футболиста выявили перелом двух поперечных отростков позвонка поясничного отдела.

Сроки восстановления еще неизвестны, однако, скорее всего, Билья пропустит остаток сезона и ЧМ-2018.

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