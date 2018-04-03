Билья пропустит миланское дерби

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Билья пропустит миланское дерби

Полузащитник "Милана" Лукас Билья не поможет своей команде в перенесённом матче 27-го тура Серии А против "Интера".

Как сообщает Football Italia, 32-летний аргентинский хабвек пропустит миланское дерби из-за перебора жёлтых карточек.

Напомним, что матч "Милан" - "Интер" состоится в среду, 4 апреля, в 19:30 по московскому времени. 

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