Билья пропустит миланское дерби

Полузащитник "Милана" Лукас Билья не поможет своей команде в перенесённом матче 27-го тура Серии А против "Интера".

Как сообщает Football Italia, 32-летний аргентинский хабвек пропустит миланское дерби из-за перебора жёлтых карточек.

Напомним, что матч "Милан" - "Интер" состоится в среду, 4 апреля, в 19:30 по московскому времени.

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