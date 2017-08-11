Билья пропустит около месяца

Хавбек "Милана" Лукас Билья получил повреждение, сообщает официальный сайт клуба.

Медобследование выявило у игрока травму бедра, из-за которой он выбыл на месяц.

Ожидается, что Билья вернется к игре 3-го тура Серии А с "Лацио", которая запланирована на 10 сентября.

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