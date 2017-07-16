Билья прошёл медобследование в "Милане"

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Билья прошёл медобследование в "Милане"

"Милан" на своём официальном сайте сообщил об успешном прохождении медицинского обследования полузащитником "Лацио" Лукасом Бильей.

В воскресенье 31-летний аргентинец будет представлен в качестве игрока "россонери".

"Милан" заплатит за Билью 17 миллионов евро, ещё три миллиона будут доступны в качестве бонусов.

Билья выступал за "Лацио" с 2013 года, сыграл 133 матча и забил 16 голов.

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