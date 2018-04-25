Полузащитник "Милана" Лукас Билья рассчитывает сыграть в финале Кубка Италии, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, 32-летний аргентинец усердно работает, чтобы ускорить процесс восстановления после перелома двух поперечных отростков позвонка поясничного отдела.

Напомним, что финал Кубка Италии, в котором "Милан" сразится с "Ювентусом" состоится 9 мая.

Ранее сообщалось, что Билья выбыл, как минимум, на полтора месяца.

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