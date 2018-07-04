Билялетдинов дал совет Черчесову относительно состава сборной России на матч с Хорватией

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает, что в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Хорватии главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову следует произвести изменения в атаке.

"Нужно будет подобрать правильную тактику в матче с Хорватией, потому что она не так, как Испания, хороша в контроле мяча. У балканцев другой козырь - организованный, быстрый коллектив, и в тоже время физически мощный. От добра добра не ищут - мяч мы хорватам отдадим. Тактика контратак приносит нам успех. А в роли центрфорварда я бы использовал Смолова, потому что, на мой взгляд, он был бы продуктивнее Дзюбы в контратаках" - сказал Билялетдинов.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится 7 июля в Сочи.

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