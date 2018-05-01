Билялетдинов: "Думаю, "Локомотив" оформит чемпионство уже в следующем туре"

Известный российский футболист Динияр Билялетдинов поделился мнением о том, когда "Локомотив" наконец-то оформит чемпионский титул.

"Сейчас на "Локомотиве" сказывается финишное волнение. Градус ответственности давит на ребят. Когда цель совсем близко, невольно хочется перестраховаться, свести на поле риск к минимуму. Поэтому впереди пропала острота. Тревожно ли за команду? Нет. Думаю, всё будет хорошо, и уже в следующем туре "Локомотив" оформит чемпионство. Ну и что, что играть с "Зенитом". Нынешний "Зенит" - команда сероватая, по сравнению с предыдущими сезонами совершенно не впечатляет. К тому же играет в тот футбол, который на руку "Локомотиву". Но главное даже не это. В Черкизово наверняка будет аншлаг, трибуны обеспечат игрокам "Локомотива" сумасшедшую поддержку. Для них это сверхмотивация - взять золото дома, при своих болельщиках. Да и должно наконец прорвать команду, а то неудачная серия что-то затянулась" - сказал Билялетдинов.

Стоит отметить, что "Локомотиву" для чемпионства осталось набрать всего два очка, однако "железнодорожники" не могут выиграть и даже забить уже в трёх матчах подряд.

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