Билялетдинов мог продолжить карьеру в Австралии

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Билялетдинов мог продолжить карьеру в АвстралииПолузащитник "Тракая" Динияр Билялетдинов мог перейти в один из клубов Австралии.

№Была задача уехать играть в какой-нибудь европейский чемпионат. Понятно, что трансферное окно закрывалось, но я был свободный агент. И агент Джамал Акаев поспособствовал решению этой задачи.

Другие варианты были, но все в подвешенном состоянии. Хотелось уже играть, а не тянуть время и ждать. Финансовые вопросы на втором плане, сейчас важно играть в футбол.

Вариант с Австралией? Было дело, но это очень далеко, мягко говоря. Хотелось что-то поближе", - сказал Билялетдинов.

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