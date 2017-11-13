Билялетдинов: "На Чемпионате Мира сборная России должна выйти из группы, а дальше - чудеса случаются"

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Билялетдинов: "На Чемпионате Мира сборная России должна выйти из группы, а дальше - чудеса случаются"Полузащитник литовского "ТракаяДинияр Билялетдинов поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира 2018-го года.

"На Чемпионате Мира-2018 российская команда должна выйти из группы. А дальше уже важен эмоциональный момент. Попадание в плей-офф психологически разгрузит футболистов, так что возможны любые варианты. Чудеса случаются", - цитирует 32-летнего хавбека официальный сайт УЕФА.

Напомним, Билялетдинов сделал прогноз на матч Россия - Испания. | soccernews.ru

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